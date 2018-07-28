ВКС в Сирии уничтожили запущенный с территории боевиков беспилотник

ВКС России в Сирии 27 июля обнаружили и уничтожили запущенный с территории боевиков беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим, передает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

«Двадцать седьмого июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — говорится в сообщении.

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Добавляется, что штатными зенитными огневыми средствами «воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы».

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.