В ЛНР заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ситуация у линии соприкосновения на востоке Украины обострилась. Об этом сообщает РИА «Новости».

C 1 июля в Донбассе объявлено перемирие, согласованное участниками контактной группы на встрече в Минске.

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«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, после объявления очередного перемирия, обострилась», — заявил Марочко.

По его словам, со стороны ВСУ с полночи 1 июля до 17.00 наблюдалась «полная тишина», однако после этого украинские силовики начали перемещать военную технику и запускать беспилотники.

Ранее в ВСУ заявили об успешной операции, в результате которой был взят контроль над селом Золотое-4https://www.gazeta.ru/army/news/2018/07/02/11732599.shtml.