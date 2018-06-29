CNN: Трамп намерен обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вывод американских войск из Сирии в ходе встречи двух лидеров в Хельсинки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп готов вывести войска США и проамериканские объединения из юго-западных районов Сирии, если Россия закроет доступ Ирану к данным районам.

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Как отмечается, Трамп считает, что американские военные должны как можно скорее покинуть Сирию, поэтому готов отдать юго-западные районы под контроль правительственных войск САР.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США пока не станут выводить свои войска из Сирии, так как боевики «Исламского государства» усиливают свои операции.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.