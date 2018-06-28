Парламент Британии выступил за увеличение количества учений НАТО

Парламент Великобритании выступил с предложением об увеличении количества совместных учений стран, которые входят в НАТО. Об этом сообщает RT.

Согласно докладу комитета обороны палаты общин об отношениях Великобритании, США и НАТО, в России было проведено в три раза больше учений, чем на территории стран альянса. Кроме того, взаимодействие между станами-членами блока осложняется и различиями в используемой военной технике.

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«В ходе учений обнаружилось, что, хотя американские и эстонские военные используют одинаковые устройства радиосвязи, они не могут поддерживать коммуникацию из-за шифрования. Также было обнаружено, что американские топливные форсунки не подходят для польской техники», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что правительство Соединенного Королевства должно выступить за увеличение количества проводимых НАТО учений.

Ранее британская сторона выразила недовольство мобильностью войск альянса.