Путин подписал указ о создании военного технополиса «Эра»

В Анапе будет создан военный инновационный технополис «Эра» Министерства обороны, говорится в опубликованном указе, который подписал президент России Владимир Путин.

Уточняется, что данное решение принято для создания инновационной инфраструктуры, а также формирования эффективной модели организации научных исследований для укрепления оброноспособности страны.

Ранее Путин заявил о готовности новейшего оружия. По его словам, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении, к 2019 году на службу поступит система «Авангард», а к 2020 — ракета «Сармат». Он отдельно подчеркнул, что новое вооружение поступит в армию в срок.