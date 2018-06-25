Армия Сирии освободила от боевиков территорию на границе с Ираком
Сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» часть пустыни на границе с Ираком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армии.
По данным агентства, от боевиков ИГ была освобождена территория в 1800 квадратных километров в пустыне западнее города Аль-Букемаль на границе с Ираком.
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Как отмечается, в ходе операции армия САР ликвидировала «большое количество» боевиков.
Ранее армия Ирака заявила об уничтожении 45 боевиков ИГ в Сирии.
Как отмечалось, операция была проведена во время встречи командиров ИГ в сирийском городе Хаджин.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.