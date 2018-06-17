Власти Афганистана продлили перемирие с талибами

Правительство Афганистана продлило режим прекращения огня с группировкой «Талибан», передает Reuters со ссылкой на представителя президента страны Ашрафа Гани.

По данным агентства, перемирие с талибами было продлено на 10 дней.

Ранее Гани заявил, что перемирие с группировкой «Талибан» будет продлено.

Реклама

В свою очередь решение президента Афганистана приветствовали в ООН, НАТО и ЕС.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.