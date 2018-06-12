На авиабазе Хмеймим в Сирии отпраздновали День России

На российской авиабазе Хмеймим, расположенной на территории Сирии, были проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

«На торжественном митинге перед военнослужащими группировки было зачитано поздравление руководства Министерства обороны Российской Федерации», — рассказали в министерстве.

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Отмечается, что отличившимся военнослужащим в ходе празднования были вручены государственные и ведомственные награды.

«Праздничный митинг завершился торжественным маршем личного состава и дефиле с песней военного оркестра», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин назвал одну из разновидностей любви к России гарантией ее суверенитета.