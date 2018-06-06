В США рассказали о проблемах F-35

В главном контрольно-бюджетном управлении (GAO) США нашли более 960 проблем в истребителе пятого поколения F-35. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, около 110 из 966 проблем F-35 «могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации истребителя.

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Как отмечается, в GAO рекомендовали американским военным устранить критические недочеты до запуска F-35 в серийное производство.

Ранее СМИ рассказали о российских «корнях» американских F-35.

Как отмечалось, малозаметный истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II обладает общими чертами с советским Як-141.