Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля в твиттере заявила, что военные страны атаковали два поста «палестинских боевиков» в секторе Газа.

«Танк израильского армии атаковал два военных поста ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, военные армии Израиля не пострадали в ходе атаки.

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Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 59 человек.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.