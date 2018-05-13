Эксперт прокомментировал выводы американцев о гиперзвуковом оружии России и США

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал материал телеканала CNBC, сравнившего возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, американцы разрабатывают гиперзвуковое оружие около 20 лет, однако работа в этом направлении идет с серьезными сбоями.

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«У американцев гиперзвуковое оружие топчется где-то на рубеже пяти-шести махов. Наше же уже заходит за десять махов», — рассказал Баранец.

Он также уличил экспертов из материала CNBC в лукавстве.

«Чтобы хоть как-то оправдать свое отставание от России, американские аналитики и эксперты лукавят: они говорят, что идут две разные гонки. Россия якобы сосредоточилась на гиперзвуковом оружии с ядерной боеголовкой. Но это звучит невероятно глупо, поскольку наша страна разрабатывает универсальное высокоточное гиперзвуковое оружие», — сказал Баранец.

Эксперт уточнил, что один из видов такого оружия — российская гиперзвуковая ракета «Кинжал». Баранец заключил, что Россия «по части разработки высокоточного гиперзвукового оружия выбралась на первое место и уверенно лидирует». Второе место — у Китая, третье — у США.