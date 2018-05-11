Минобороны: за рубежом ведут разработки для сокрытия ядерных испытаний

Начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны России полковник Игорь Токарев заявил, что за рубежом совершенствуют разработки, направленные на сокрытие ядерных испытаний, сообщает РИА «Новости».

«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — сказал Токарев.

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По его словам, среди мер для сокрытия ядерных испытаний снижение мощности ядерных зарядов, увеличение глубины закладывания заряда и испытания среди геологических пород, снижающих интенсивность образования сейсмических волн.

Глава ССК также отметил, что в России развиваются новые методы отслеживания ядерных испытаний.

Ранее в США рассказали об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы.