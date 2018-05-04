В Белом доме опровергли информацию об ослаблении контингента США в Южной Корее

В США опровергли информацию о возможном сокращении американского контингента на южнокорейской территории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Статья New York Times — полная ерунда. Президент не просил Пентагон предоставить варианты сокращения американских сил, расквартированных в Южной Корее», — заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее СМИ рассказали, что американский президент Дональд Трамп распорядился о подготовке Пентагоном вариантов возможного уменьшения количества военнослужащих США в Южной Корее.