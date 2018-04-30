Порошенко: АТО в Донбассе позволила провести выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция» (АТО) в Донбассе позволила провести «честные» выборы в стране. Об этом сообщает телеканала «112 Украина».

«Формат АТО позволил провести честные и прозрачные президентские выборы… провести парламентские выборы осенью 2014 года и местные выборы в 2015 году», — сказал Порошенко.

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Ранее руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов прокомментировал заявление Порошенко о завершении «антитеррористической операции» в Донбассе.

30 апреля Порошенко заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершился.