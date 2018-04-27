В Совфеде заявили, что говорить о денуклеаризации Корейского полуострова еще рано

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что до начала разговора о денуклеаризации Северной Кореи необходимо обеспечить безопасность страны другими способами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«О денуклеаризации корейского полуострова говорить, на мой взгляд, преждевременно <...> Надо сначала обеспечить безопасность Северной Кореи иными способами, дабы не допустить вторжения США и их союзников в эту страну под вымышленными предлогами, как это часто практикуется», — сказал Бондарев.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сохранить давление Альянса на КНДР. Президент США Дональд Трамп назвал саммит КНДР и Южной Кореи историческим.