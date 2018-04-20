Лавров: Россия и ООН уверены в отсутствии военного решения сирийской проблемы

Глава МИД России Сергей Лавров назвал перспективы начала межсирийского диалога в настоящее время «не столь радужными», передает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на текущую ситуацию, российская сторона не намерена опускать руки и сделает все возможное для соблюдения достигнутых в Совбезе ООН и на конгрессе сирийского национального диалога договоренностей по Сирии.

Реклама

«Мы все продолжаем настаивать на скорейшем запуске конституционного комитета в Женеве при содействии де Мистуры и в координации с другими странами-гарантами», — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что нанесенные западными странами удары по сирийской территории осложнили работу спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

«Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной стабильности», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Сирию 14 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия отказываются встречаться с жителями сирийской Думы, где предположительно было применено химическое оружие войсками страны.