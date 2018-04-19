Мэй и Си Цзиньпин обсудили химическое оружие

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Китая Си Цзиньпин обсудили по телефону применение химического оружия в Сирии и отравление нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Reuters со ссылкой на заявление офиса премьера.

Главы стран сошлись во мнении, что применение химоружия «неприемлемо» в независимости от цели, объекта и места использования.

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«Премьер-министр отметила, что использование нервно-паралитического вещества против Сергея Скрипаля и [его дочери] Юлии в Солсбери — это серьезная атака на территориальный суверенитет Великобритании и первое использование нервно-паралитических веществ на европейской земле после Второй мировой войны», — говорится в заявлении.

Также Мэй отметила, что Россия блокирует дипломатическое решение конфликта в Сирии. По ее мнению, в данной ситуации мировому сообществу необходима совместная работа, чтобы предотвратить новые химические атаки в регионе.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал Мэй к объективному расследованию возможной химатаки в Сирии.