Суд разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от военной службы
Конституционный суд России разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» был признан несоответствующим Конституции государства.
«Ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение. Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции России», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию 128 тысяч человек.