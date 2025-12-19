Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу

Зеленский сообщил, что США и Украина не решили вопросы по Донбассу и ЗАЭС

В ходе контактов между Украиной и США так и не удалось решить вопросы, касающиеся территорий Донбасса и Запорожской АЭС. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляция его выступления велась на YouTube-канале его офиса.

По его словам, чувствительными вопросами являются те, что касаются Запорожской атомной электростанции и Донбасса.

«Атомная станция (ЗАЭС. — прим. ред.)…вопрос не решен. Вопрос денег», — заявил Зеленский во время выступления.

До этого президент Украины заявил, что Киеву не нужно менять конституцию, чтобы убрать из документа пункт о стремлении республики вступить в НАТО.

Зеленский добавил, что бывший президент США Джо Байден еще до начала конфликта на Украине говорил о невозможности вступления республики в альянс. Украинский лидер отметил, что его настойчивость по данному вопросу вызывала улыбки у американской администрации.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова». Политик подчеркнул, что готов пойти на компромисс в данном вопросе.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке контактов с США по Украине.