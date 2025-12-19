На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу

Зеленский сообщил, что США и Украина не решили вопросы по Донбассу и ЗАЭС
true
true
true
close
Stefan Jeremiah/AP

В ходе контактов между Украиной и США так и не удалось решить вопросы, касающиеся территорий Донбасса и Запорожской АЭС. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляция его выступления велась на YouTube-канале его офиса.

По его словам, чувствительными вопросами являются те, что касаются Запорожской атомной электростанции и Донбасса.

«Атомная станция (ЗАЭС. — прим. ред.)…вопрос не решен. Вопрос денег», — заявил Зеленский во время выступления.

До этого президент Украины заявил, что Киеву не нужно менять конституцию, чтобы убрать из документа пункт о стремлении республики вступить в НАТО.

Зеленский добавил, что бывший президент США Джо Байден еще до начала конфликта на Украине говорил о невозможности вступления республики в альянс. Украинский лидер отметил, что его настойчивость по данному вопросу вызывала улыбки у американской администрации.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова». Политик подчеркнул, что готов пойти на компромисс в данном вопросе.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке контактов с США по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами