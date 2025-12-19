Трамп подписал указ об освоении космоса

Американский президент Дональд Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космической сфере. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что Вашингтон планирует вернуть американцев на Луну к 2028 году, а также развернуть на спутнике Земли постоянную базу к 2030 году.

В рамках указа также ожидается привлечение $50 млрд инвестиций в космический сектор США к 2028 году и замена международной космической станции к 2030 году.

Также Вашингтон планирует разработать ядерный реактор для дальнейшего размещения на поверхности Луны. Это планируют реализовать к 2030 году.

В ноябре Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай в космической гонке.

По словам президент США, космические силы Пентагона делают в космосе «невероятные вещи».

2 сентября глава Белого дома заявил, что США проигрывали России и Китаю в космической гонке до создания Космических сил. Теперь Соединенные Штаты, «безусловно, номер один в космосе», отметил Трамп.

Ранее Трамп повторно выдвинул связанного с Маском миллиардера на пост главы NASA.