Власти Таганрога сообщили о повреждении частных домов после атаки БПЛА

Камбулова: в Таганроге после атаки беспилотников повреждены четыре частных дома
Inna Varenytsia/Reuters

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в Telegram-канале, что в городе в результате атаки беспилотников оказались повреждены четыре частных дома.

«В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — сказано в сообщении Камбуловой.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на местных жителей, что над Таганрогом Ростовской области произошла серия взрывов.

По их словам, начиная с 2:20 мск над городом произошло более 10 громких взрывов. Со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул «мопедов».

В ночь на 18 декабря в России были перехвачены и уничтожены 47 дронов. В Минобороны уточнили, что больше всего БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области — 31. Пять беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три дрона были уничтожены в Ростовской области.

Ранее на Кубани возобновили подачу электричества после атаки дронов.

