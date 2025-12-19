Мошенники начали использовать новогодний онлайн-челлендж «тайный Санта»

В социальных сетях появилась новая мошенническая схема, замаскированная под традиционный онлайн-челлендж «тайный Санта». Об этом рассказала ТАСС куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Мошенники быстро воспользовались популярностью идеи (челленджа – прим. ред.), распространив ее среди одиноких людей… верящих в легкую удачу через онлайн-челленджи. Злоумышленники рассылают предложения вроде «давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему», — уточнила общественница.

По информации Храпуновой, схемы в таких случаях просты – мошенник забирает ваш подарок и скрывается. По ее словам, более изощренные техники применяют злоумышленники в фейковых сообществах. Они завлекают россиян «мечтой об анонимном обмене подарков», где создается «общий фонд со страховкой». Как правило взносы в подобный «фонд» небольшие. Мошенники действуют аккуратно, чтоб не вызвать подозрений. Когда на «обмен подарков» набирается достаточно крупная сумма, злоумышленники вместе с фейковыми сообществами исчезают.

Зародившийся в недавнее время челлендж «тайный Санта» представляет собой анонимный обмен подарками в группе людей, желающих преподнести случайные гостинцы друг другу к Новому году и Рождеству.

Ранее пенсионер из Костромы перевел деньги фейковой Дженнифер Энистон.