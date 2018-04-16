Корбин призвал Мэй полностью опубликовать обоснование для ударов по САР

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй полностью опубликовать юридическое обоснование для ударов по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что премьер опубликует юридическое обоснование полностью», — сказал Корбин.

Реклама

Он также подчеркнул, что Мэй «должна быть подотчетна не президенту (США Дональду) Трампу, а парламенту».

Ранее Мэй заявила, что Соединенное Королевство приняло участие в нанесении ударов по сирийской территории вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовало в соответствии со своими национальными интересами.

По ее словам, британская сторона не может позволить превратить использование химоружия в норму.