Посольство России обвинило западные страны в нанесении ударов по Сирии под ложным предлогом

Операция западных стран, в ходе которой были нанесены удары по территории Сирии, осуществлялась под ложным предлогом, на основе ложной правовой базой и с ложным результатом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Великобритании.

Как отмечается в заявлении ведомства, министр иностранных дел Британии Борис Джонсон признал, что удары по сирийской территории были призваны заставить президента Асада отказаться от дальнейших химических атак, а бомбардировки должны рассматриваться как «сигнал».

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«Оставим правовые вопросы юристам. Но не нужна глубокая экспертиза для того, чтобы понять, что мы имеем дело с атакой, совершенной под ложным предлогом, ложной правовой базой и с ложным результатом», — говорится в заявлении.

Также посольство обвинило США, Великобританию и Францию в лицемерии.

«Международное сообщество не уверено в том, произошла ли в Думе химическая атака и желает увидеть результаты расследования ОЗХО. Когда международные наблюдатели прибывают в Дамаск и когда сирийское правительство и оппозиция пытаются создать конституционный комитет по прекращению войны, говорить что «нет практической альтернативы использованию силы» по меньшей мере лицемерно», — подчеркивает ведомство.

Кроме того, отдельно обращается внимание на тот факт, что международное законодательство позволяет применять силу только для самозащиты или под мандатом ООН.

Ранее британский премьера Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство приняло участие в нанесении ударов по сирийской территории вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовало в соответствии со своими национальными интересами.