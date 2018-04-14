Постпред России при ОБСЕ усмотрел в ударе по Сирии прямую помощь террористам

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что США, Британия и Франция атакой по Сирии помогают террористам, передает РИА «Новости».

«Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением. Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны», — сообщается в заявлении Лукашевича.

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Также он отметил, что атака по Сирии подорвала дипломатическую работу по установлению мира в регионе.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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