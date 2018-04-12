В Пентагоне ждут подтверждения химатаки в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в ведомстве уверены в химатаке в Сирии, но ждут подтверждения применения химического оружия от экспертов ОЗХО, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что химическая атака имела место. И мы ждем реальных подтверждений. ОЗХО пытается направить своих инспекторов туда, возможно, в течение недели. Но мы не узнаем от команды ОЗХО, если им удастся туда попасть, если режим их туда допустит, кто это сделал. Они могут только сказать, нашли ли они доказательства или нет. И с каждым днем доказать (применение химического вещества) становится все сложнее, это нестойкий газ», — сказал Мэттис.

Ранее сообщалось, что первые эксперты ОЗХО уже прибыли в Бейрут, откуда они отправятся в Сирию. Также ранее стало известно, что Пентагон попросил увеличенное финансирование на операцию на Ближнем Востоке.