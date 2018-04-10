Небензя назвал события в сирийской Думе провокацией

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя события в сирийской Думе, где якобы была совершена химатака, провокацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта провокация была как воздух нужна боевикам, которые получили такую своевременную поддержку от США и других западных стран», — сказал Небензя.

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Также Небензя выразил надежду, что США одумаются и не пойдут на военную авантюру в Сирии.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял резолюцию России по химатакам в Сирии.

«Газета.Ru» следит за ходом заседания в режиме онлайн-трансляции.