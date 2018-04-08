США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, передает РИА «Новости» заявление представителя Госдепа.

«Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли», — заявил он.

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В Госдепе добавили, что «прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии — ред.) не подлежит сомнению». Представитель ведомства также возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии.

Ранее начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС России Сергей Рудской рассказал, что американские инструкторы в районе Эт-Танфа подготовили несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия.