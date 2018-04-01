Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе, передает РИА «Новости».

«Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы», — сказал Порошенко.

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Порошенко также заявил, что Украина мирным путем «вернет» неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Ранее в генштабе Украины заявили о возможном начале новой операции в Донбассе.