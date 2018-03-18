Минобороны Китая заявило о вмешательстве США в политику КНР

Минобороны Китая выразило решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Китайские вооруженные силы решительно выступают против американского «Закона о поездках на Тайвань». Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что КНР требует, чтобы США «не допустили реализации положений» закона, «прекратили официальные связи с Тайванем, прекратили контакты с вооруженными силами Тайваня и продажу оружия Тайваню, чтобы избежать серьезного ущерба отношениям ВС Китая и США, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива».

Ранее сообщалось, что власти Китая выразили решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня.