Названа дата нового раунда переговоров по Сирии в Астане

В середине мая пройдет девятый раунд переговоров по Сирии в Астане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на переговорах.

«Следующий раунд переговоров в Астане пройдет в середине мая. Он может пройти с 14 по 16 мая. Это будет упомянуто в совместном заявлении министров», — сказал источник.

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В четверг, 15 марта, состоялись встречи делегаций трех стран-гарантов перемирия в Сирии. 16 марта, в пятницу, в Астане встретятся министры иностранных дел России, Турции и Ирана. Чиновники, среди прочего, проведут переговоры по снижению уровня насилия в Сирии.

Ранее сообщалось, что В Астане прошло первое заседание рабочей группы по обмену заключенных в Сирии.