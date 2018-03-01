Совбез: военный бюджет США рассчитан на крупномасштабный конфликт

Помощник секретаря Совета Безопасности России по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов рассказал, что американский военный бюджет в десять раз превышает российский и нацелен на победу в войне, передает РИА «Новости».

«Что касается военного бюджета США, то он более чем в 10 раз превышает российский и как раз и направлен на решение ключевой задачи нацстратегии — достижение уровня боеготовности и технического оснащения вооруженных сил, позволяющего одержать победу в крупномасштабном конфликте», — сказал Венедиктов.

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Отмечается, что в бюджете США на 2019 год на военные расходы планируют выделить примерно $700 млрд.

Ранее директор по операциям Агентства по ПРО Гэри Пэннетт заявил, что для строительства 37 систем противоракетной обороны в Румынии и Польше руководству США был направлен запрос о предоставлении $1,8 млрд.