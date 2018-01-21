Мэр турецкого города Рейханлы назвал число погибших в результате обстрела

В результате обстрела города Рейханлы на юге Турции погиб один человек и 32 были ранены, сообщает турецкий телеканал NTV.

По городу в провинции Хатай были выпущены три ракеты из сирийского Африна.

«В результате ракетного обстрела один человек погиб — это сириец, и 32 получили ранения. Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Все они доставлены в городскую больницу», — рассказал в эфире телеканала мэр города Хюсейн Шанверди.

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Также пострадали дома и автомобили, оказавшиеся недалеко от места падения ракет. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Иран призвал как можно скорее прекратить турецкое вторжение в сирийскую провинцию Африн.