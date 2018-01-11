На Украине ответили на предложение Путина передать корабли из Крыма

Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что решение по предложению президента России Владимира Путина о возврате украинской военной техники из Крыма будет принимать руководство Украины, передает «Интерфакс».

«Решение будет приниматься на уровне высшего военно-политического руководства государства. Но этот вопрос необходимо тщательно изучить...» - сказал он.

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Воронченко отметил, что в Крыму было восемь боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один - БДК «Ольшанский», а корвет «Луцк» был на ремонте. Он также напомнил, что Киев обратился в международные суды относительно техники и кораблей, которые остались в Крыму.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли из Крыма.

Путин добавил, что Россия готова пригласить специалистов из Киева для утилизации боеприпасов Украины в Крыму, так как перевозить их опасно.