Трамп пообещал не проводить военные учения с Южной Кореей в ходе Олимпиады

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты и Южная Корея не будут проводить совместные военные учения во время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом он сказал в телефонном разговоре с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, передает Reuters.

Американский лидер также заверил, что отправит на Олимпиаду делегацию высокого уровня, в которую войдут и члены его семьи.

Ранее генсек Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане заявил, что ситуация на Корейском полуострове не окажет влияния на Олимпиаду.