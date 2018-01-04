«Ъ»: в Сирии в результате обстрела исламистов уничтожены семь российских самолетов

Авиабаза Хмеймим в Сирии 31 декабря подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два военно-дипломатических источников.

Как сообщается, вследствие обстрела «были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72».

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Также был уничтожен склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

По данным издания, ранения могли получить более десяти военнослужащих.

Источники не привели дополнительных подробностей.

В Минобороны России инцидент пока не комментировали. Отмечается, что военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По данным Минобороны, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось, причиной стала техническая неисправность.