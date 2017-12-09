На границе Израиля и Палестины начались столкновения с участием армии
На границе Израиля и Палестины начались столкновения протестующих с военнослужащими, передает РИА «Новости».
Сообщается, что протестующие подожгли покрышки и попытались перекрыть дорогу, однако прибывшие со стороны Израиля на бронеавтомобилях солдаты начали применять против них шумовые гранаты и гранаты с газом, одна из которых попала в группу журналистов, среди которых находились россияне.
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Ожидается, что после окончания митинга в столице Палестины к месту столкновения придут активисты партии «Джабхат Шаби».
Ранее сообщалось, что при авиаударах Израиля по сектору Газа погибли два человека.