Байки из НАТО: почему Норвегию назначили полем битвы России и США

Совсем недавно президент Ассоциации студентов гуманитарного права Ягеллонского университета из Польши выпустил материал о потенциальном военном конфликте России и США под названием «Калининградский гамбит — сценарий превентивного удара НАТО». Только-только после этой публикации осела пыль, как возникла новая площадка для развязывания Третьей Мировой войны — Норвегия.

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В оторванном от каких-либо оперативно-стратегических реалий материале автор из Польши расписывал, как вооруженные силы этого государства в количестве 30 тыс. человек вторгаются в Калининградскую область и уничтожают в этом регионе четыре объекта российской армии. Для убедительности представитель Ягеллонского университета приложил к своему тексту карту дислокации соединений российской армии в регионе и перечень польских частей, предназначенных для вторжения.

При этом президент Ассоциации ссылался на польскую консалтинговую компанию и Центр военно-морского анализа в США (CNA, Center for Naval Analyses) — некоммерческую исследовательскую и аналитическую организацию, базирующуюся в округе Арлингтон, штат Вирджиния, укомплектованную отставными офицерами.

То есть говорить о том, что эти две организации каким-то образом причастны к оперативно-стратегическому планированию в США и НАТО, не приходится.

И сочинение президента Ассоциации студентов гуманитарного права Ягеллонского университета не представляет результат каких-либо организованных утечек из штабов США и НАТО. Это не более, чем личное мнение поляка.

Теперь уже норвежская телерадиовещательная организация Norsk Rikskringkasting (NRK) передает, что если Россия и США перейдут к открытому военному конфликту, их силы могут столкнуться на территории Норвегии. Об этом заявил преподаватель Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер.

Американским бомбардировщикам, возможно, придется действовать из Норвегии, пишет Norsk Rikskringkasting. По мнению профессора Хейера,

шансы Норвегии стать полем битвы между США и Россией тем выше, чем больше американцы используют норвежскую землю.

По данным голландского авиационного журнала Scramble, четыре американских стратегических бомбардировщика типа B-1B Lancer будут размещены на авиабазе Эрланн в этом месяце. Она расположена в 50 км северо-западнее Тронхейма (Южная Норвегия). В западной прессе ее часто называют передовым пунктом базирования. К концу 1983 года на авиабазе удлинили и усилили основную ВПП, дооборудовали запасную полосу и рулежные дорожки, развернули современную систему посадки, построили ангар для самолетов Е-3А.

Однозначных данных о том, что самолеты В-1В в ближайшее время перебазируются на этот норвежский аэродром, нет. ВВС США в электронном письме в адрес NRK ВВС США ответили, что не будут подтверждать и обсуждать детали будущих полетов своих самолетов в целях поддержания безопасности. Воздержалась от каких-либо комментариев по этому поводу и начальник службы связи ВВС Норвегии Стине Барклай Госланн.

Тем не менее американцы считают, что подобные миссии USSTRATCOM Bomber Task Force помогают поддерживать глобальную стабильность и безопасность, а также позволяют подразделениям ВВС США ознакомиться с аэродромной сетью и географическими особенностями разных регионах.

Официальный представитель Консервативной партии Норвегии по вопросам оборонной политики Харек Эльвенес говорит, что для американских самолетов не будет ничего нового в том, чтобы временно использовать норвежские аэродромы.

«Сотрудничество с нашим важнейшим союзником естественно и необходимо для хорошего обзора и контроля на Крайнем Севере», — говорит он.

Безусловно, активизация иностранного военного присутствия в Норвегии и на Крайнем Севере в целом, включая перебазирование стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, не способствует стабильности и добрососедству в регионе. Но говорить о Третьей Мировой войне, которая начнется на территории именно этого скандинавского государства, и связывать ее только с рядовым перебазированием четырех самолетов — значит весьма сильно преувеличить обычные в этом случае опасения.

Что можно сказать по поводу этих сочинений? Подобные сценарии появляются в СМИ с завидной регулярностью. Иногда место Калининграда занимает Крым, иногда — Курильские острова. Теперь вот Норвегия. С точки зрения специалиста по оперативно-стратегическому планированию, калининградско-крымско-курильско-норвежские сочинения имеют очень мало общего с военно-стратегическими реалиями.

Главный порок таких сценариев заключается в следующем. Из сложившейся на настоящий момент времени геополитической и военно-стратегической обстановки вырывается какой-то фрагмент (отдельно взятые регионы, а иногда для сравнения берутся образцы вооружения и военной техники США (НАТО) и РФ). Затем только на основе этого авторы строят все свои остальные рассуждения, причем абсолютно без учета особенностей обстановки в целом.

Как ранее писала «Газета.Ru», в настоящее время между Россией и коллективным Западом взаимоотношения находятся далеко не в лучшем состоянии.

Вместе с тем между РФ и США (НАТО) нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий, тем более с применением оружия массового поражения.

Иными словами, социально-политических причин и противоречий, которые привели бы к возникновению ракетно-ядерной войны между Москвой и Вашингтоном, сегодня нет. Оснований прибегать к неограниченному использованию всех средств массового поражения и, прежде всего, стратегического ядерного оружия нет ни у России, ни у США (НАТО).

Тем более, что военные с обеих сторон единодушны во мнении — даже применение любого образца тактического ядерного оружия (допустим, артиллерийского снаряда с тротиловым эквивалентом в две килотонны) неизбежно вызовет обмен массированными ракетно-ядерными ударами.

Иными словами, в этом случае со стороны США и со стороны РФ в полном объеме будет проведена операция стратегических ядерных сил. К подобной операции привлекаются и ракетные войска стратегического назначения, и авиационные части с оперативно-тактическим ядерным оружием, подводные лодки, надводные корабли с крылатыми ракетами морского базирования с ядерными боевыми частями, соединения оперативно-тактических ракет ракетных войск и артиллерии, части и соединения специальных войск. В США в операции ядерных сил задействуется приблизительно такой же состав сил и средств.

Между тем авторы гипотетических сценариев военных действий (напомним, относящихся к Крыму, Калининграду, Курильским островам, теперь к Норвегии) даже не пытаются анализировать причины и противоречия, которые могли бы привести к масштабной (мировой) войне между Россией и Западом.

Наконец, не упоминают авторы и о том, что могло бы послужить в качестве casus belli — формального повода для объявления войны.

Все рассуждения подобных экспертов ограничены предположениями типа «уничтожение четырех объектов российской армии в Калининградской области», «марш лучших польских военных частей численностью 30 тысяч солдат», «нейтрализация российских баллистических ракет «Искандер» и т. п.

Вместо того, чтобы, к примеру, анализировать классификацию войн современности, возможный характер этих войн, условия и способы развязывания войн, возможную систему стратегических действий США (НАТО), предполагаемые формы применения войск (сил), все в подобных сценариях сводится к каким-то совершенно фантастическим боям местного значения в отдельно взятом регионе с описанием «передислокации российской артиллерии из города Гусев».

Не приходится сомневаться, что гипотетическая война между США (НАТО) и Россией неизбежно по размаху станет мировой, по длительности — затяжной, по составу сторон — коалиционной. И сводить все возможное вооруженное противоборство к «четырем объектам в Калининградской области» или территории отдельно взятого государства типа Норвегии означает проявлять в этом случае просто верх непрофессионализма в военном деле.

В случае ядерной войны между США (НАТО) и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для воюющих государств, но и всех других государств континента.

В чуть более серьезных текстах на подобные темы в качестве возможных причин для начала Третьей мировой войны и неизбежного при этом обмена массированными ракетно-ядерными ударами между США и Россией политологами обычно называлось резкое обострение военно-политической обстановки в различных горячих точках мира.

В этом случае горячие точки перечисляются либо в алфавитном порядке, либо с востока на запад, при этом эксперты стараются не пропустить ни одной потенциально опасной конфликтной зоны. Это выглядит примерно так: Парасельские острова, Индия-Пакистан, Афганистан, Иран-Израиль, Сирия и, что называется, далее по списку.

Легковесность подобного подхода более чем очевидна. Крайне сомнительно, чтобы даже самое резкое обострение обстановки в Сирии привело бы к массированной ядерной бомбардировке Москвы или Вашингтона.

В этом случае остается только уточнить причины, по которым Россия и США обменяются ракетными ударами. А вот их сформулировать, причем даже в обстановке обострившихся взаимоотношениях между двумя государствами за последнее время, как правило, не удается. Поэтому на данном моменте усиленно нагонять лишние страхи по поводу возможного ядерного апокалипсиса все же не следует. К сожалению, это происходит систематически.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).