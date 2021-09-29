YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Видеосервис YouTube будет удалять все видео с критикой любой вакцины от коронавируса в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточнил вице-президент YouTube Мэтт Халприн, блокироваться будут ролики, в которых говорится, что вакцины опасны или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Италии канал противников вакцинации от коронавируса — Basta Dittatura (ит. «Хватит диктатуры!») — был закрыт модераторами Telegram из-за разжигания ненависти к врачам, которые проводят вакцинацию населения. В сообщении также указано, что канал был заблокирован по требованию прокуратуры Турина, который признал Basta Dittatura разжигающим ненависть.

При этом основатель Telegram Павел Дуров ранее отмечал, что компания Telegram не блокирует посты с фейками о коронавирусе, потому что не считает себя вправе решать, во что верить пользователям.