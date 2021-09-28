iPhone 13 Pro не вошел в тройку лучших камерофонов

На портале DxOMark появился обзор возможностей камер iPhone 13 Pro, по итогу которого смартфон от Apple не вошел в тройку лидеров.

Согласно исследованию, iPhone 13 Pro качественно передает естественные цвета, оттенки кожи и баланс белого почти в любых условиях, а также умеет точно замерять экспозицию. Также отмечается, что в смартфоне установлен быстрой и точный автофокус, а детализация итоговых снимках хороша как в помещениях, так и на улице.

При этом специалисты нашли достаточное количество минусов, среди которых цифровой шум при съемке с дополнительных модулей камеры в условиях недостаточного освещения, ограниченный динамический диапазон при съемке высококонтрастных объектов, недостаточный зум с тройным оптическим увеличением. При этом, если использовать цифровое увеличение, то качество изображения заметно снижается. Эксперты также отметили слабую детализацию при съемке в движении и то, что на некоторых снимках появлялись блики, артефакты и квантование цвета.

В результате теста iPhone 13 Pro, которого опережают Huawei P50 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и Huawei Mate 40 Pro+, занял 4 место. Кроме того iPhone 13 mini расположился на 11 месте со 130 баллами вместе с прошлогодним iPhone 12 Pro Max.

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