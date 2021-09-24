Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы за отказ хранения данных в России

Американские IT-компании оспорили в апелляционной инстанции штрафы на 36 млн рублей, назначенные им российским судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории России, сообщили «Интерфакс» в суде.

«Апелляционные жалобы на решение мирового суда в отношении WhatsApp, Twitter, Facebook поступили в Таганский суд Москвы», — сказали в суде.

Компании просят отменить решение о штрафах, которое Роскомнадзор принял в конце августа.

«Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 млн рублей, Twitter – 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении РКН.

Как подчеркнули в ведомстве, это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении руководства мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)), которая для юрлиц предполагает наказание от 1 до 6 млн руб.

В Роскомнадзоре уточнили, что в 2020 году Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом на 4 млн руб. каждая. Компания Facebook, в свою очередь, оплатила штраф, а Twitter — нет.

Ранее в Совфеде заявили о вмешательстве Apple и Google в дела России.