Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявления глав правительства.

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», — говорится в документе.

Также в тексте отмечается, что страны гармонизируют предоставление государственных услуг в электронной форме, а также электронные документы и электронные подписи.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг до конца года.

В декабре 2019 года была утверждена «дорожная карта» по отмене роуминга на территории Белоруссии и России. С 1 ноября 2020 года между странами снижена цена за звонки, SMS и интернет.