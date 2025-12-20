На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Детский омбудсмен подтвердила информацию о гибели подростка при взрыве в Химках

Омбудсмен Мишонова подтвердила, что при взрыве в Химках погиб подросток
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подтвердила информацию о гибели подростка в результате взрыва в Химках. Омбудсмен прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале.

«От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. <...> При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина», — написала она.

Мишонова подчеркнула, что в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия уже находятся следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, добавила омбудсмен.

Одним из первых о взрыве неустановленного устройства в Химках написал Telegram-канал 112. Журналисты сообщили, что трагедия произошла в Банном переулке в микрорайоне Сходня. В результате взрыва пострадали 51-летняя женщина и двое несовершеннолетних, одного из них спасти не удалось. Выживших госпитализировали с тяжелыми ранениями, подчеркивалось в публикации.

20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Безлюдовка в Шебекинском округе сработало взрывное устройство. В результате женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.

Ранее в Донецкой народной республике два человека пострадали в результате подрыва на взрывоопасном предмете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами