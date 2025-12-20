Детский омбудсмен подтвердила информацию о гибели подростка при взрыве в Химках

Омбудсмен Мишонова подтвердила, что при взрыве в Химках погиб подросток

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подтвердила информацию о гибели подростка в результате взрыва в Химках. Омбудсмен прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале.

«От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. <...> При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина», — написала она.

Мишонова подчеркнула, что в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия уже находятся следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, добавила омбудсмен.

Одним из первых о взрыве неустановленного устройства в Химках написал Telegram-канал 112. Журналисты сообщили, что трагедия произошла в Банном переулке в микрорайоне Сходня. В результате взрыва пострадали 51-летняя женщина и двое несовершеннолетних, одного из них спасти не удалось. Выживших госпитализировали с тяжелыми ранениями, подчеркивалось в публикации.

20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Безлюдовка в Шебекинском округе сработало взрывное устройство. В результате женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.

Ранее в Донецкой народной республике два человека пострадали в результате подрыва на взрывоопасном предмете.