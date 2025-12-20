На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Чуть-чуть противоречит себе»: в Кремле оценили слова Зеленского о выборах на Украине

Песков: Зеленский делает противоречивые заявления о выборах на Украине
Reuters/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе, когда говорит о проведении выборов в стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь его российского коллеги Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что украинский лидер «чуть-чуть противоречит себе», когда говорит, что никому не позволит вмешиваться в голосование.

«При этом он (Зеленский. — «Газета.Ru») до этого обращался к американцам. То есть он не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешиваться в выборы. Противоречит, путается в показаниях», — сказал Песков.

Накануне президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия готова подумать об обеспечении безопасности на время проведения выборов на Украине. Лидер РФ обратил внимание на то, что до 10 млн граждан республики, имеющих право голоса, находятся в России. РФ имеет право потребовать организацию выборов на своей территории, чтобы предоставить им возможность проголосовать, заявил Путин.

20 декабря Зеленский исключил, что к участию в выборах допустят граждан республики, проживающих в России. По словам украинского президента, на территориях под контролем РФ голосования тоже не будет.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее на Украине подсчитали стоимость выборов.

