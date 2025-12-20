Маэстро Кондрашев рассказал, зачем дирижеру палочка

Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» Сергей Кондрашев, управляющий в Государственном Кремлевском дворце «Щелкунчиком», «Лебединым озером» и другими спектаклями, в интервью «Газете.Ru» рассказал, зачем дирижеру парочка.

Заслуженный артист России напомнил, что дирижерская палочка появилась сравнительно недавно, в XIX веке.

«Основное ее предназначение — быть ясно различимой для музыкантов в полутьме оркестровой ямы. Именно по этой причине дирижерские палочки окрашивают в белый цвет», — рассказал он.

По словам маэстро, с дирижерской палочкой жест дирижера становится более конкретным и ясным для музыкантов, к тому же у самого дирижера при этом экономятся движения.

Кондрашев указал на то, что оркестры могут обходиться и без дирижера, но времени на репетиции им требуется в несколько раз больше — артисты должны постоянно вести между собой согласования.

Полное интервью с Сергеем Кондрашевым читайте здесь.

Ранее москвичей пригласили на ледовые шоу в рамках проекта «Зима в Москве».