Сергей Лазарев показал удаленный клип Smash!!

Певец Сергей Лазарев в честь 24-летия дуэта «Smash!!», в составе которого стал популярным, показал удаленный клип группы. Видео он поделился в своем Telegram-канале.

Первый клип на первый сингл «Should have loved you more» Сергей Лазарев и его коллега по группе Влад Топалов снимали в Бангкоке, а 19 декабря 2001 дуэт подписал контракт с лейблом Universal Music, у артистов появился международный менеджер и зарубежные авторы и студии.

«До сих пор песни «Smash!!» Звучат очень круто и актуально. К сожалению, по многим причинам, песни недоступны на цифровых площадках! Мне жаль», — написал Лазарев.

Тех, у кого сохранились CD-диски группы, он призвал вновь погрузиться в юность и поностальгировать.

