На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сергей Лазарев показал удаленный клип Smash!!

Певец Лазарев: карьера Smash!!началась с сингла «Should have loved you more»
true
true
true
close
Кадр из клипа группы Smash

Певец Сергей Лазарев в честь 24-летия дуэта «Smash!!», в составе которого стал популярным, показал удаленный клип группы. Видео он поделился в своем Telegram-канале.

Первый клип на первый сингл «Should have loved you more» Сергей Лазарев и его коллега по группе Влад Топалов снимали в Бангкоке, а 19 декабря 2001 дуэт подписал контракт с лейблом Universal Music, у артистов появился международный менеджер и зарубежные авторы и студии.

«До сих пор песни «Smash!!» Звучат очень круто и актуально. К сожалению, по многим причинам, песни недоступны на цифровых площадках! Мне жаль», — написал Лазарев.

Тех, у кого сохранились CD-диски группы, он призвал вновь погрузиться в юность и поностальгировать.

В ноябре Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что вынужден поддерживать здоровье с помощью капельниц.

Ранее были названы самые «дорогие» российские звезды 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами