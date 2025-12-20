Фигуристка Аделия Петросян стала чемпионкой России по фигурному катанию.

Она получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (произвольная — 152,81, сумма — 227,40), третьей стала Мария Захарова (произвольная — 143,74, сумма — 217,67).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

