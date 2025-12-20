На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху может предложить Трампу операцию против Ирана

NBC: Израиль намерен предупредить США и нанести новые удары по Ирану
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Израиль планирует проинформировать Вашингтон о намерении атаковать иранские цели, после чего приступить к нанесению ударов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Подлинность этих планов подтвердили вещателю экс-чиновники из Соединенных Штатов. Предполагается, что согласование ударов произойдет во время личной встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и американского президента Дональда Трампа.

«По словам источников, на этой встрече Нетаньяху, как ожидается, докажет Трампу, что расширение Ираном своей программы баллистических ракет представляет угрозу, которая может потребовать незамедлительных действий», – говорится в статье.

17 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Кремле заявил, что Тегеран признателен Москве за поддержку страны в период атак со стороны США и Израиля.

Ранее СМИ сообщили, что война между Израилем и Ираном почти неизбежна.

