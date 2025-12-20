В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

Минздрав: один пострадавший при взрыве в Химках умер до приезда скорой

При взрыве в Химках пострадали три человека, один из них скончался до приезда скорой. Об этом сообщает в Telegram-канале подмосковный минздрав.

В ведомстве уточнили, что двое пострадавших госпитализированы. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, другой получил более серьезные травмы. Сейчас им помогают медики.

Взрыв произошел 20 декабря в Банном переулке в микрорайоне Сходня. При детонации пиротехнического устройства погиб 12-летний подросток. Кроме него, пострадали еще один несовершеннолетний и находившаяся поблизости 51-летняя женщина. СК возбудил уголовное дело.

Telegram-канал Baza выяснил, что подросток погиб в результате детонации регенеративного патрона, находившегося у него в портфеле. На это указывают его травмы спины. Такой патрон — ключевой элемент изолирующих противогазов, обеспечивающий кислородом и поглощающий углекислый газ из выдыхаемого воздуха. Telegram-канал уточняет, что некоторые добавляют в них горючее в надежде получить «красивый взрыв».

SHOT узнал, что пострадавшие юноши были диггерами. Последние несколько лет они систематически исследовали заброшенные объекты. В ходе этих вылазок подростки находили или приобретали патроны для противогазов и другие предметы, которые затем приводили в действие.

Ранее в Красногорске ребенок подобрал деньги и лишился пальцев.