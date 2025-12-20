«Надо просто надеяться»: Меркачева передала Путину список для «новогоднего помилования»

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что передала Владимиру Путину список россиян для новогоднего помилования.

«Список я передала, но вот что дальше будет, не знаю. Мне кажется, здесь надо просто надеяться. Это действительно было бы, как новогоднее чудо. Будет ли оно? Посмотрим», — заявила она.

9 декабря Путин провел заседание СПЧ, на котором поднимались вопросы прав человека в России. Меркачева предложила помиловать женщин, имеющих детей, и людей с инвалидностью, которые впервые привлекаются за ненасильственные преступления.

После прямой линии президента, которая состоялась 19 декабря, журналисты федеральных изданий выразили негодование — вопроса о том, рассмотрел ли Путин список, не прозвучало.

Ранее Путин пообещал разобраться с возможностью помилования француза Винатье.